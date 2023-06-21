Em Off: Неймар согласовал со своей девушкой условия для измен

Нападающий ПСЖ Неймар согласовал со своей девушкой условия, при выполнении которых он может ей изменять.

Как сообщает Em Off, бразильцу нужно соблюдать правила в своих связях. В обязательном порядке он должен использовать контрацептивы и не целовать любовниц в губы.

Недавно бразильский форвард и его девушка, Бруна Бьянкарди, подтвердили, что ждут ребёнка.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Неймар сообщил руководству «Барселоны» о намерении вернуться в клуб.