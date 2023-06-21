Em Off: Неймар согласовал со своей девушкой условия для измен
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Как сообщает Em Off, бразильцу нужно соблюдать правила в своих связях. В обязательном порядке он должен использовать контрацептивы и не целовать любовниц в губы.
Недавно бразильский форвард и его девушка, Бруна Бьянкарди, подтвердили, что ждут ребёнка.
В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Неймар сообщил руководству «Барселоны» о намерении вернуться в клуб.