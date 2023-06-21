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Алпатов назначен главным тренером «Динамо-2»

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Тренер Павел Алпатов стал наставником столичного «Динамо-2».
Алпатов назначен главным тренером «Динамо-2»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Двойка» под руководством специалиста будет выступать во Второй лиге, сообщает пресс-служба «Динамо».

Отмечается, что команда уже прошла медосмотр и начала подготовку к новому сезону.

15 мая Алпатов стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения серба Славиши Йокановича.

Ранее Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, прокомментировал возможное возвращение своего клиента в Россию.

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