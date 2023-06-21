Алпатов назначен главным тренером «Динамо-2»
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«Двойка» под руководством специалиста будет выступать во Второй лиге, сообщает пресс-служба «Динамо».
Отмечается, что команда уже прошла медосмотр и начала подготовку к новому сезону.
15 мая Алпатов стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения серба Славиши Йокановича.
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