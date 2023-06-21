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Карпов: «Краснодар» подпишет нападающего сборной Колумбии Валойеса

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«Краснодар» ведёт переговоры о покупке 26-летнего форварда сборной Колумбии Диего Валойеса.
Карпов: «Краснодар» подпишет нападающего сборной Колумбии Валойеса
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Руководство аргентинского «Тальереса» рассчитывает продать форварда за €7 млн, сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Отмечается, что «быки» настаивают на сумме в €5 млн.

В сезоне-2022/23 26-летний колумбиец провёл за аргентинскую команду 17 матчей, забил два мяча и отдал шесть результативных передач. На его счету восемь игр за сборную Колумбии.

Ранее спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту отреагировал на информацию о том, что клуб был заинтересован в голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.

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