Карпов: «Краснодар» подпишет нападающего сборной Колумбии Валойеса

«Краснодар» ведёт переговоры о покупке 26-летнего форварда сборной Колумбии Диего Валойеса.

Руководство аргентинского «Тальереса» рассчитывает продать форварда за €7 млн, сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Отмечается, что «быки» настаивают на сумме в €5 млн.

В сезоне-2022/23 26-летний колумбиец провёл за аргентинскую команду 17 матчей, забил два мяча и отдал шесть результативных передач. На его счету восемь игр за сборную Колумбии.

Ранее спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту отреагировал на информацию о том, что клуб был заинтересован в голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.