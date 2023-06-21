Мележиков сообщил о том, что получил неустойку от «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о своём уходе из клуба.

«Я получил неустойку. Это было по соглашению сторон. Это устраивает всех. Я всегда отвечаю честно. Я действительно устал, но ухожу не поэтому. Это совместное решение, чтобы не мешать новому вектору развития клуба и новому человеку. Я буду помогать по мере возможности и необходимости «Спартаку». Человек эффективен тогда, когда ему интересно этим заниматься. Мой интерес в данном случае снизился, как и моя личная эффективность. Поэтому Олег Александрович является хорошей заменой», — сказал он.

Ранее Мележиков оценил свою работу в «Спартаке» в сезоне как «удовлетворительную».