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Малышев о судействе в РПЛ: тут нет теории заговора

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Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о судействе в чемпионате России.
Малышев о судействе в РПЛ: тут нет теории заговора
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Опять-таки по судьям отвечу как болельщик. На мой взгляд, в целом проблема не в том, что какой-то команде вредят, просто футбол стал очень быстрым и агрессивным. Поэтому какие-то моменты пропускаются, трактуются по-разному. Тут нет теории заговора. Но будет продолжаться формат диалога, чтобы футболисты понимали, как трактуются те или иные эпизоды», — заявил гендиректор.

Ранее Малышев прокомментировал своё назначение в «Спартак».

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