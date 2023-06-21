Малышев о судействе в РПЛ: тут нет теории заговора

Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о судействе в чемпионате России.

«Опять-таки по судьям отвечу как болельщик. На мой взгляд, в целом проблема не в том, что какой-то команде вредят, просто футбол стал очень быстрым и агрессивным. Поэтому какие-то моменты пропускаются, трактуются по-разному. Тут нет теории заговора. Но будет продолжаться формат диалога, чтобы футболисты понимали, как трактуются те или иные эпизоды», — заявил гендиректор.

Ранее Малышев прокомментировал своё назначение в «Спартак».