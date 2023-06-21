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Малышев: хозяйственные задачи «Спартака» буду решать лично я

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Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о поставленных перед ним задачах в московском клубе.
Малышев: хозяйственные задачи «Спартака» буду решать лично я
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Юридический хозяин клуба — это ЛУКОЙЛ. Задачи клуба буду решать я лично. А за финансовую стратегию и стратегию развития клуба отвечает совет директоров. Он не менялся, и его члены активно поддерживают «Спартак». Хозяйственные задачи клуба буду решать лично я», — заявил Малышев на пресс-конференции. 

Ранее в «Спартаке» ответили на вопрос о получении нападающим клуба Квинси Промесом российского гражданства.

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