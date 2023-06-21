Малышев: хозяйственные задачи «Спартака» буду решать лично я

Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о поставленных перед ним задачах в московском клубе.

«Юридический хозяин клуба — это ЛУКОЙЛ. Задачи клуба буду решать я лично. А за финансовую стратегию и стратегию развития клуба отвечает совет директоров. Он не менялся, и его члены активно поддерживают «Спартак». Хозяйственные задачи клуба буду решать лично я», — заявил Малышев на пресс-конференции.

Ранее в «Спартаке» ответили на вопрос о получении нападающим клуба Квинси Промесом российского гражданства.