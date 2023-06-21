Гендиректор «Спартака» Малышев: решение о приобретении фарм-клуба пока преждевременно

Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию со второй командой.

«На эту тему было много дискуссий. Мнение спортивного блока заключается в том, что мы изучаем реформы Второй лиги и мы считаем, что игрокам ниже уровня интересней играть в аренде, чем в низших лигах. Это повысит их уровень намного больше. Вариант с арендой нам нравится больше. По поводу зарубежного фарм-клуба. Приобретение такого клуба пока преждевременно. Пока мы занимаемся налаживанием партнёрских связей с иностранными клубами», — сказал он.

Ранее Малышев прокомментировал своё назначение в «Спартак».