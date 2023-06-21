Новый гендиректор «Спартака» рассказал, когда клуб примет решение по Эшуорту

Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал об обязанностях спортивного директора команды Пола Эшуорта.

«Он не так давно в клубе. Я с ним познакомился как только пришёл в «Спартак». Это время Пол не терял, он выстраивал работу скаутов, нанимал аналитиков, они создавали систему по анализу футболистов. Он формировал планы по трансферной работе. В данный момент у него есть чёткий план. Есть список футболистов, согласованный с тренером. Посмотрим на результаты трансферного окна. И примем по нему решение.

Пока Пол является спортивным директором, мы должны ему помогать. Чтобы задачи по трансферам выполнялись. Я не участвовал в его приглашении в клуб, я с ним никак ещё не работал. Ранее оказывал максимальное содействие и помогал ему всё оформлять. Наше мнение будет достаточно прагматичным. Пока не буду оценивать его работу, спросите меня об этом по окончании трансферного окна. Те трансферы, которые уже сделаны, мы анализируем», — заявил он.

Ранее Малышев прокомментировал своё назначение в «Спартак».