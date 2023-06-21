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Малышев: мы хотим развиваться поступательно, резко в «Спартаке» ничего менять не будем

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Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о планах на развитие московского клуба.
Малышев: мы хотим развиваться поступательно, резко в «Спартаке» ничего менять не будем
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Во-первых, мы хотим развиваться поступательно. Резко ничего менять не будем. Вчера была встреча с сотрудниками, на которой сказал, что мы все — одна команда и будем вместе работать. Спортивная составляющая для «Спартака» является приоритетной. Для меня как болельщика нужно, чтобы команда могла бороться в каждом матче и побеждать, значит, надо выполнить задачи на трансферное окно и максимально подготовить к сезону, а затем будем работать над бизнесом. Бренд «Спартака» — самый мощный в России, его надо развивать. Есть планы по строительству новых объектов, использованию тех, что есть. Надо повышать качество матчдэй, хотим, чтобы стадион вновь заполнялся, чтобы база болельщиков расширялась, причём во всех средах», — заявил Малышев на пресс-конференции.

Ранее Малышев прокомментировал своё назначение в московский клуб.

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