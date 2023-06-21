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Мележиков: за 2,5 года в «Спартаке» из меня выжали многое

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Евгений Мележиков и Олег Малышев ответили на вопрос о возможности поработать вместе в руководстве «Спартака».
Мележиков: за 2,5 года в «Спартаке» из меня выжали многое
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«У нас сохраняются прекрасные рабочие отношения. У нас отличные отношения, двери клуба открыты для Евгения Владимировича. Мы будем продолжать сотрудничество в немного ином формате. Будем двигаться дальше, теперь вся ответственность на мне», — сказал Малышев.

«Я консерватор, поэтому для меня важен индивидуальный подход к управлению. Десять лет я отдал «Спартаку». В этой ситуации я точно мешать не буду. За эти 2,5 года из меня выжали многое, я жил в режиме жесточайшего стресса. И для новых изменений нужны свежие и сильные люди. Я хочу отдохнуть. А дальше разберёмся», — отметил Мележиков.

Ранее сообщалось, что Мележиков подарил Малышеву футболку «Спартака».

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