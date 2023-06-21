Макгрегор не сможет принять участие в боях в 2023 году

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не примет участия в поединках в этом году.

Ирландец не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования.

Таким образом, в 2023 году Макгрегор не сможет принять участие в поединках, если не получит послабления от организации.

Спортсмен провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее сообщалось, что Макгрегор снова бросил вызов Саулю Альваресу.