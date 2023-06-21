Агент экс-форварда «Сент-Этьена» Крассо рассказал о переговорах с «Локомотивом»
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«У нас с «Локомотивом» были только неформальные переговоры. Никакого конкретного предложения от клуба не поступало. Это был не более чем интерес», — цитирует Рета Sport24.
По информации СМИ, железнодорожники вели переговоры с нападающим, но переход футболиста сорвался.
В сезоне-2022/23 25-летний Крассо провёл за «Сент-Этьен» 35 матчей, забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Он присоединится к сербской «Црвене Звезде» 1 июля. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €6 млн.
Ранее защитник сборной Армении по футболу Наир Тикнизян сообщил, что прибудет в расположение московского «Локомотива» после небольшого отпуска.