Агент экс-форварда «Сент-Этьена» Крассо рассказал о переговорах с «Локомотивом»

Футбольный агент Александре Рета прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту, бывшему нападающему французского «Сент-Этьена» Жан-Филиппу Крассо, со стороны московского «Локомотива».

«У нас с «Локомотивом» были только неформальные переговоры. Никакого конкретного предложения от клуба не поступало. Это был не более чем интерес», — цитирует Рета Sport24.

По информации СМИ, железнодорожники вели переговоры с нападающим, но переход футболиста сорвался.

В сезоне-2022/23 25-летний Крассо провёл за «Сент-Этьен» 35 матчей, забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Он присоединится к сербской «Црвене Звезде» 1 июля. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €6 млн.

Ранее защитник сборной Армении по футболу Наир Тикнизян сообщил, что прибудет в расположение московского «Локомотива» после небольшого отпуска.