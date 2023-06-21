MMA Junkie: российского бойца ММА Куниева отстранили на год за допинг
Дело в том, что в допинг-пробе 31-летнего спортсмена от 7 апреля после поединка с бразильцем Ренаном Феррейрой были обнаружены запрещённые препараты. Куниев получил дисквалификацию сроком на 12 месяцев, сообщает MMA Junkie.
Уточняется, что тест показал наличие в крови спортсмена следующих запрещённых препаратов: дростанолон, метенолон, болденон, 19-норандростерон.
Результат боя в рамках турнира PFL Куниева с Феррейрой, в котором россиянин одержал победу, был аннулирован.
31-летний российский боец является чемпионом Европы по смешанным единоборствам. На его счету 12 побед и два поражения на профессиональном уровне в ММА.
Ранее Симона Халеп выступила с заявлением после нового обвинения в допинге.