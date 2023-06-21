Шишкин положительно оценил желание Глушакова стать футбольным тренером

Бывший защитник сборной России по футболу Роман Шишкин считает, что Денис Глушаков может справиться с работой на посту тренера.

«Если у Дениса есть это внутреннее желание и стремление стать тренером, я могу ему пожелать только удачи», — цитирует Шишкина «Матч ТВ».

При этом, по мнению экс-защитника московского «Спартака», нужно со всей серьёзностью подходить к решению стать тренером.

«Это непростая история. Быть игроком — одно, быть тренером — совсем другая работа, более скрупулёзная. Тут нельзя исходить только из желания. Нужно к этому готовиться. Я пока к этому не пришёл», — добавил Шишкин.

19 июня «Пари НН» объявил об уходе Глушакова. Футболист дал понять, что намерен ещё поиграть несколько лет на профессиональном уровне, а после этого попробовать поработать в качестве тренера. 36-летний хавбек в сезоне-2022/23 сыграл за подмосковные «Химки» и «Пари НН» в 21 матче и забил один мяч.

Ранее в «Химках» опровергли информацию о возможном возвращении Глушакова.







