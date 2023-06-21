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Сборная Бразилии по футболу с Малкомом проиграла Сенегалу в товарищеском матче

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Сборная Бразилии по футболу потерпела поражение в товарищеском матче с командой Сенегала.

Игра на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне завершилась со счётом 4:2 в пользу «львов Теранги».

В составе победителей мячи забили Хабиб Диалло (22-я минута), Садио Мане (55-я, 90 + 7, пенальти). У проигравших отличились Лукас Пакета (11-я), Маркиньос (58-я). Маркиньос также записал на свой счёт автогол (52-я).

Нападающий петербургского «Зенита» Малком провёл на поле 57 минут, но не запомнился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола готова ждать Карло Анчелотти до 2024 года.

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