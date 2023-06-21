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Пономарёв: «Ференцварош» уверенно пройдёт «Клаксвик» в первом отборочном раунде ЛЧ

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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова обыграет по сумме двух матчей фарерский «Клаксвик» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

«Не сомневаюсь, что «Ференцварош» уверенно пройдёт эту команду с Фарерских островов. Не буду говорить, что на одной ноге, но всё у команды Черчесова должно быть в порядке», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что нельзя «шапкозакидательски относиться к сопернику».

«Всегда нужно думать, что это сильный оппонент. Черчесов сам прекрасно всё это знает», — добавил Пономарёв.

«Ференцварош» по итогам жеребьёвки получил в соперники «Клаксвик». Первые матчи состоятся 11 или 12 июля, ответные — 18 или 19 июля.

Черчесов в сезоне-2022/23 одержал победу в чемпионате Венгрии. Венгерский клуб дошёл до 1/8 финала Лиги Европы прошедшего розыгрыша, уступив в двух матчах этой стадии немецкому «Байеру» (0:2, 0:2).

Ранее сообщалось, что защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес может продолжить карьеру в «Ференцвароше».

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