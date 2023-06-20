Малышев назначен на пост гендиректора ФК «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Евгений Мележиков, занимавший эту должность, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Клуб благодарит Евгения Владимировича за годы работы на благо красно-белых, сообщает пресс-служба столичной команды.
Малышев входит в Совет директоров «Спартака». Ранее он занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом.
Ранее бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказал своё мнение о Шамаре Николсоне.