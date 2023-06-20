Малышев назначен на пост гендиректора ФК «Спартак»

Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» принял решение о назначении на пост генерального директора Олега Малышева.

Евгений Мележиков, занимавший эту должность, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Клуб благодарит Евгения Владимировича за годы работы на благо красно-белых, сообщает пресс-служба столичной команды.

Малышев входит в Совет директоров «Спартака». Ранее он занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом.

Ранее бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказал своё мнение о Шамаре Николсоне.