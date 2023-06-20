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Бруев стал победителем чемпионата Союзного государства по фехтованию

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Россиянин Георгий Бруев завоевал золотую медаль чемпионата Союзного государства по фехтованию в индивидуальных соревнованиях шпажистов в Минске.
Бруев стал победителем чемпионата Союзного государства по фехтованию
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

Представитель Московской области в финале нанёс поражение белорусу Марку Семаненко со счётом 15:12.

Артём Саркисян из Санкт-Петербурга и москвич Алан Фардзинов завоевали бронзовые награды.

Соревнования в столице Белоруссии завершатся 24 июня.

Ранее сообщалось, что российская саблистка Валерия Кобзева пропала из списка участников чемпионата Европы по фехтованию 2023 года, опубликованного на официальном сайте Международной федерации фехтования.

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