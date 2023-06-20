Бруев стал победителем чемпионата Союзного государства по фехтованию

Россиянин Георгий Бруев завоевал золотую медаль чемпионата Союзного государства по фехтованию в индивидуальных соревнованиях шпажистов в Минске.

РИА Новости

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