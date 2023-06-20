Бруев стал победителем чемпионата Союзного государства по фехтованию
- РИА Новости
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Представитель Московской области в финале нанёс поражение белорусу Марку Семаненко со счётом 15:12.
Артём Саркисян из Санкт-Петербурга и москвич Алан Фардзинов завоевали бронзовые награды.
Соревнования в столице Белоруссии завершатся 24 июня.
Ранее сообщалось, что российская саблистка Валерия Кобзева пропала из списка участников чемпионата Европы по фехтованию 2023 года, опубликованного на официальном сайте Международной федерации фехтования.