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Колосков: УЕФА пока не может исключить арестованного главу УАФ Павелко из исполкома

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что арестованный Андрей Павелко пока продолжит занимать руководящую должность в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Колосков: УЕФА пока не может исключить арестованного главу УАФ Павелко из исполкома
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«УЕФА не может исключить Павелко из исполкома, потому что он ещё не осужден», — цитирует Колоскова ТАСС.

По его словам, по регламенту УЕФА можно исключить члена исполкома, если он не в состоянии исполнять свои обязанности на постоянной основе.

«Если он будет в тюрьме, то понятно, что он не сможет исполнять свои обязанности. Пока его не заключат в тюрьму, он будет членом исполкома УЕФА», — добавил Колосков.

18 июня стало известно, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Павелко отправлен в СИЗО. Он проходит фигурантом по делу о финансовых хищениях в УАФ. Печерский суд Киева 29 ноября 2022 года арестовал Павелко на два месяца, однако глава федерации вышел на свободу под залог в размере $270 тыс.

Президент УАФ является членом исполкома УЕФА.

Ранее сообщалось, что суд отстранил на месяц от должности главу Украинской ассоциации футбола.

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