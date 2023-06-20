Колосков: УЕФА пока не может исключить арестованного главу УАФ Павелко из исполкома
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«УЕФА не может исключить Павелко из исполкома, потому что он ещё не осужден», — цитирует Колоскова ТАСС.
По его словам, по регламенту УЕФА можно исключить члена исполкома, если он не в состоянии исполнять свои обязанности на постоянной основе.
«Если он будет в тюрьме, то понятно, что он не сможет исполнять свои обязанности. Пока его не заключат в тюрьму, он будет членом исполкома УЕФА», — добавил Колосков.
18 июня стало известно, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Павелко отправлен в СИЗО. Он проходит фигурантом по делу о финансовых хищениях в УАФ. Печерский суд Киева 29 ноября 2022 года арестовал Павелко на два месяца, однако глава федерации вышел на свободу под залог в размере $270 тыс.
Президент УАФ является членом исполкома УЕФА.
Ранее сообщалось, что суд отстранил на месяц от должности главу Украинской ассоциации футбола.