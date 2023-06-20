Колосков: УЕФА пока не может исключить арестованного главу УАФ Павелко из исполкома

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что арестованный Андрей Павелко пока продолжит занимать руководящую должность в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«УЕФА не может исключить Павелко из исполкома, потому что он ещё не осужден», — цитирует Колоскова ТАСС.

По его словам, по регламенту УЕФА можно исключить члена исполкома, если он не в состоянии исполнять свои обязанности на постоянной основе.

«Если он будет в тюрьме, то понятно, что он не сможет исполнять свои обязанности. Пока его не заключат в тюрьму, он будет членом исполкома УЕФА», — добавил Колосков.

18 июня стало известно, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Павелко отправлен в СИЗО. Он проходит фигурантом по делу о финансовых хищениях в УАФ. Печерский суд Киева 29 ноября 2022 года арестовал Павелко на два месяца, однако глава федерации вышел на свободу под залог в размере $270 тыс.

Президент УАФ является членом исполкома УЕФА.

Ранее сообщалось, что суд отстранил на месяц от должности главу Украинской ассоциации футбола.