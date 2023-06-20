Плеттенберг: Азмун стал трансферной целью клубов из Саудовской Аравии

Иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий клуб готов продать игрока за €10—12 млн. В «Байер» уже поступали предложения от европейских и саудовских команд.

Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в нынешнем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Азмун может покинуть «Байер» летом.