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«Матч ТВ»: Ду Кейрос в ближайшее время присоединится к «Зениту»

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Полузащитник Ду Кейрос прилетел в Санкт‑Петербург и скоро присоединится к «Зениту».
«Матч ТВ»: Ду Кейрос в ближайшее время присоединится к «Зениту»
  • globallookpress.com
  • © Reinaldo Reginato/Keystone Press Agency

Как сообщает «Матч ТВ», полузащитник пройдёт медицинский осмотр и присоединится к команде.

Ду Кейрос выступает за «Коринтианс» с марта 2021 года. В текущем сезоне бразилец провёл 30 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал результативную передачу. Контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Ранее Ду Кейрос рассказал, как решил принять предложение о переходе в «Зенит».

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