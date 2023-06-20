«Матч ТВ»: Ду Кейрос в ближайшее время присоединится к «Зениту»

Полузащитник Ду Кейрос прилетел в Санкт‑Петербург и скоро присоединится к «Зениту».

Как сообщает «Матч ТВ», полузащитник пройдёт медицинский осмотр и присоединится к команде.

Ду Кейрос выступает за «Коринтианс» с марта 2021 года. В текущем сезоне бразилец провёл 30 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал результативную передачу. Контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Ранее Ду Кейрос рассказал, как решил принять предложение о переходе в «Зенит».