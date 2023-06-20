Ротенберг: мой сын — очень талантливый парень, сам в жизни пробивается

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о своём сыне, экс-полузащитнике «Локомотива» Борисе Ротенберге — младшем.

«У него своя дорога, он сам её выбирает, пробивается. Он очень талантливый, у него высшее образование, он кандидат педагогических наук, закончил аспирантуру. Он ещё молодой, впереди вся жизнь, пусть сам добивается результата», — цитирует Ротенберга-старшего РИА Новости.

37-летний игрок выступал за «Локомотив» с 2016 по 2022 год. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

В настоящий момент Ротенберг-младший является директором департамента развития молодёжного футбола «Локомотива».

Ранее Марко Николич заявил, что Ротенберг готовился к работе в «Локомотиве», когда ещё был футболистом.