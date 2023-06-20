Тигиев: Промес любит потусить, но он не бухает

Бывший футболист «Спартака» Георгий Тигиев высказался о приговоре нападающему «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата.

«Квинси всегда отзывчивый, общительный, на позитиве. Если шёл куда-то отдыхать, звал с собой. Когда я увидел, что к полутора годам приговорили, чуть неприятно стало. О нём плохого ничего не могу вспомнить, нет плохих качеств. Не любит проигрывать, команду настроит, нужные слова подберёт. Промес любит потусить, но он не бухает. Выпьем максимум апероль», — приводит слова Тигиева Legalbet.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение, что Промесу нужно остаться в России.