МОК подтвердил обыски в офисе оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что обыски в офисе оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже действительно проходят.

«Нам известно, что сегодня полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета Игр в Париже. Мы были проинформированы, что они полностью сотрудничают с властями в этом вопросе», — цитирует пресс-службу МОК РИА Новости.

Как сообщает AFP, следственные мероприятия проводят Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями и финансовая бригада судебной полиции Парижа.

Причина обысков — расследование незаконного получения выгоды по части заключения контрактов в рамках организации Олимпиады.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что американский музыкант Гомес недоволен возможным недопуском российских атлетов к Олимпиаде.