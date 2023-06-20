В «Гамбурге» отказались комментировать новость об интересе к защитнику «Динамо» Сазонову

В пресс-службе «Гамбурга» не стали комментировать информацию о возможном интересе клуба к защитнику «Динамо» Сабе Сазонову.

«Заинтересован ли «Гамбург» в переходе Сазонова? Наш клуб не комментирует трансферные слухи», — приводит слова пресс-службы «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Сазонов принял участие в 33 матчах за «Динамо», в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее болельщики «Динамо» признали нападающего Константина Тюкавина лучшим игроком команды в прошедшем сезоне.