Непомнящий рассказал, почему «Зениту» будет несложно удержать Малкома

Российский тренер Валерий Непомнящий объяснил, почему «Зениту» будет несложно удержать Малкома в клубе.

«Если говорить совсем откровенно, то думаю, что вся многочисленная информация об интересе к Малкому со стороны различных клубов — это агентские игры в каком-то смысле. Поэтому не считаю, что «Зениту» будет сложно удержать бразильца», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

Как сообщает UOL, «Ювентус» уже начал переговоры и готовит официальное предложение для «Зенита».

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах РПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира. Также на его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» не стали комментировать новость о возможном переходе Малкома.