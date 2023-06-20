Лам объяснил выбор медвежонка талисманом Евро-2024 в Германии

Бывший капитан сборной Германии Филипп Лам рассказал, почему выбор талисмана к Евро-2024 пал на медвежонка.

«Представляя наш талисман, мы надеемся создать весёлого и симпатичного персонажа, который вдохновит детей на получение удовольствия от игры в футбол», — приводит слова Лама пресс-служба УЕФА.

Маскотом Евро-2024 стал медвежонок. Имя талисману предстоит выбрать болельщикам.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

Ранее гол Мбаппе принёс сборной Франции победу над Грецией в матче отбора Евро-2024.