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Лам объяснил выбор медвежонка талисманом Евро-2024 в Германии

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Бывший капитан сборной Германии Филипп Лам рассказал, почему выбор талисмана к Евро-2024 пал на медвежонка.
Лам объяснил выбор медвежонка талисманом Евро-2024 в Германии
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Представляя наш талисман, мы надеемся создать весёлого и симпатичного персонажа, который вдохновит детей на получение удовольствия от игры в футбол», — приводит слова Лама пресс-служба УЕФА.

Маскотом Евро-2024 стал медвежонок. Имя талисману предстоит выбрать болельщикам.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

Ранее гол Мбаппе принёс сборной Франции победу над Грецией в матче отбора Евро-2024.

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