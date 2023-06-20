Ротенберг: Кокорин в своё время выбрал деньги, в «Сочи» он не вёрнется

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о возможном возвращении в клуб российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Саша себя так повёл, что когда он должен был остаться в «Сочи», он ушёл. И сейчас возвращаться к тому, что было, я не буду. У него была перспектива. Если бы он остался, то мог бы и в сборную попасть. Он столько голов назабивал, но деньги решают, оказывается, всё», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Бывший форвард московского «Спартака» был признан лучшим игроком чемпионата Кипра прошедшего сезона. Кокорин выступал в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» проявляет интерес к Кокорину.