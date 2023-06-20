Биспинг: Нурмагомедов сделал всё идеально, когда решил уйти в статусе чемпиона

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг высказал мнение, что экс-чемпион Хабиб Нурмагомедов сделал всё идеально перед своим уходом из промоушена.

«Кто ушёл в идеальный момент? Хабиб завершил карьеру с результатом 29-0. Не все готовы пойти на такое и попрощаться со спортом в статусе чемпиона. Он сделал всё идеально», — приводит слова Биспинга MMA News.

Нурмагомедов в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее перчатки Нурмагомедова продали на благотворительном аукционе за $20 тыс.