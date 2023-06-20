Агент Малкома: никаких контактов с «Ювентусом» не было

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в «Ювентус».

«Никаких контактов с «Ювентусом» по возможному переходу Малкома не было», — цитирует агента «Чемпионат».

Как сообщает UOL, туринский клуб уже начал переговоры и готовит официальное предложение для «Зенита».

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах РПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира. Также на его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» не стали комментировать новость о возможном переходе Малкома.