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Bolavip: «Рома» интересуется бывшим защитником «Спартака» Айртоном

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Защитник «Фламенго» Айртон Лукас может продолжить карьеру в «Роме».

Как сообщает Bolavip, римляне хотят усилить левый фланг обороны и готовы предложить за Айртона €12 млн.

В марте 2022 года «Спартак» отдал 25-летнего бразильца в аренду «Фламенго» до конца года, а в декабре футболист перешёл в клуб из Бразилии на постоянной основе.

В составе «Фламенго» защитник забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 34 матчах.

Ранее Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что приговор нападающему красно-белых Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата плохо скажется на имидже клуба.

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