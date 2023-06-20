Transfermarkt: «Галатасарай» готов купить Кордобу у «Краснодара» за €7–8 млн
Как сообщает Transfermarkt, «Галатасарай» заинтересован в приобретении колумбийца и готов заплатить за него около €7–8 млн.
По информации портала, сам Кордоба не против перехода в турецкий клуб, так как он может сыграть в еврокубках в следующем сезоне.
Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Нападающий в текущем сезоне провёл за краснодарский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что владельцы из США запретили «Роме» вести переговоры с «Краснодаром» по Сафонову.