Transfermarkt: «Галатасарай» готов купить Кордобу у «Краснодара» за €7–8 млн

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может перейти в «Галатасарай».

Как сообщает Transfermarkt, «Галатасарай» заинтересован в приобретении колумбийца и готов заплатить за него около €7–8 млн.

По информации портала, сам Кордоба не против перехода в турецкий клуб, так как он может сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Нападающий в текущем сезоне провёл за краснодарский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что владельцы из США запретили «Роме» вести переговоры с «Краснодаром» по Сафонову.