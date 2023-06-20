AFP: в офисе оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже проводятся обыски

Стало известно, что в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже проходят обыски.

Как сообщает AFP, следственные мероприятия проводят Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями и финансовая бригада судебной полиции Парижа.

Причина обысков — расследование незаконного получения выгоды по части заключения контрактов в рамках организации Олимпиады.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что американский музыкант Гомес недоволен возможным недопуском российских атлетов к Олимпиаде.