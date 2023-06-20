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UOL: Малком может перейти в «Ювентус»

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Нападающий «Зенита» Малком может продолжить карьеру в «Ювентусе».
UOL: Малком может перейти в «Ювентус»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает UOL, туринский клуб уже начал переговоры и готовит официальное предложение для «Зенита».

По информации источника, трансфер футболиста оценивается в €30—40 млн.

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах РПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира. Также на его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России. 

Малком был вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи с командами Гвинеи (17 июня) и Сенегала (20 июня).

Ранее Малком рассказал, почему принял решение остаться в «Зените», несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты с российскими командами.

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