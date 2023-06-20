Чен считает, что российские спортсмены не поедут на Олимпиаду в статусе беженцев

Бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала информацию о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже в статусе беженцев.

«Российские спортсмены не поедут ни на какие соревнования в статусе беженцев, это абсурд. ОКР уже очертил красные линии, что никаких беженцев не будет и ничего мы не будем подписывать. На Олимпиаду можно отправляться и в нейтральном статусе, но на адекватных условиях», — цитирует Чен «Матч ТВ».

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) и будут называться нейтральными атлетами. Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее МОК прокомментировал информацию о том, что российских атлетов могут допустить до Олимпиады 2024 года в статусе беженцев.