Мбаппе: я соответствую критериям для получения «Золотого мяча»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказал мнение, что соответствует критериям для получения награды.

«Трудно говорить об индивидуальной награде, потому что в таком случае приходится выставлять себя напоказ, что не очень нравится широкой публике. Какие новые критерии? Думаю, я им соответствую. Посмотрим», — приводит слова Мбаппе L'Équipe с ссылкой на TF1.

Действующим обладателем награды является форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема.

В прошедшем сезоне Мбаппе провёл 43 матча, забил 41 мяч и сделал десять результативных передач. Его соглашение с парижанами действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Мбаппе контракт в январе 2024 года.