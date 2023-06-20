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Мбаппе: я соответствую критериям для получения «Золотого мяча»

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказал мнение, что соответствует критериям для получения награды.
Мбаппе: я соответствую критериям для получения «Золотого мяча»
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Liewig - Corbis

«Трудно говорить об индивидуальной награде, потому что в таком случае приходится выставлять себя напоказ, что не очень нравится широкой публике. Какие новые критерии? Думаю, я им соответствую. Посмотрим», — приводит слова Мбаппе L'Équipe с ссылкой на TF1.

Действующим обладателем награды является форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема.

В прошедшем сезоне Мбаппе провёл 43 матча, забил 41 мяч и сделал десять результативных передач. Его соглашение с парижанами действует до 30 июня 2024 года. 

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Мбаппе контракт в январе 2024 года.

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