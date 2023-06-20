Магкеев: называю Дзюбу старым дедом, который не бегает и не тренируется

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, как называет нападающего Артёма Дзюбу в команде.

«Как-то раз на тренировке мы с Артёмом били по воротам. И я пробил прям сильно выше. Дзюба молчать не стал: «Кто агронома пустил на поле?» (Смеётся.) Было весело. От Артёма в этом плане достаётся всем, просто мало кто ему отвечает», — приводит слова Магкеева Sport24.

Он также подчеркнул, что Дзюба не особо шутит над полузащитником Дмитрием Бариновым.

«А я Артёму спокойно отвечаю, подкалываю. Называю его старым дедом, который не бегает и не тренируется. (Смеётся.) У нас нет запретных тем», — заключил Магкеев.

Футболисты «Локомотива» 19 июня ушли на сборы, которые состоятся в подмосковной Баковке. 18 июня команда прошла углублённое медицинское обследование.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

Ранее защитник «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что Дзюба принесёт много пользы столичной команде в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.