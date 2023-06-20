Гендиректор «Салавата Юлаева» назвал причину появления финансовой задолженности перед игроками
- РИА Новости
«Нам не удалось правильно спрогнозировать период, когда может возникнуть кассовый разрыв. Сейчас мы с правительством республики работаем над выработкой механизма, который сможем задействовать при наступлении аналогичных ситуаций», — цитирует Баширова «Чемпионат».
«Салават Юлаев» потерпел поражение в серии первого раунда плей-офф КХЛ с владивостокским «Адмиралом» со счётом 2-4.
У клуба была задолженность по зарплате перед 23 хоккеистами в размере 251 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил Билялетдинова орденом Александра Невского.