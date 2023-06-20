Гендиректор «Салавата Юлаева» назвал причину появления финансовой задолженности перед игроками

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов объяснил причину появления финансовой задолженности перед хоккеистами.

«Нам не удалось правильно спрогнозировать период, когда может возникнуть кассовый разрыв. Сейчас мы с правительством республики работаем над выработкой механизма, который сможем задействовать при наступлении аналогичных ситуаций», — цитирует Баширова «Чемпионат».

«Салават Юлаев» потерпел поражение в серии первого раунда плей-офф КХЛ с владивостокским «Адмиралом» со счётом 2-4.

У клуба была задолженность по зарплате перед 23 хоккеистами в размере 251 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил Билялетдинова орденом Александра Невского.