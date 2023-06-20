Sport24: Костомаров находится на реабилитации, с ним работают психологи

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров проходит реабилитацию.

«Роман находится на реабилитации, на данный момент ему подгоняют протезы. На свежие раны их нельзя ставить, потому что раны должны зажить — это как минимум полгода. В отдельной палате с ним работают психологи. Его состояние психически неустойчивое, бывают нервные срывы», — приводит слова источника Sport24.

Источник также подчеркнул, что Костомаров на данный момент не может психологически социализироваться в обществе.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее сообщалось, что протезирование Костомарова начнётся через две-три недели.