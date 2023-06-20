Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Sport24: Костомаров находится на реабилитации, с ним работают психологи

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров проходит реабилитацию.
Sport24: Костомаров находится на реабилитации, с ним работают психологи
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Роман находится на реабилитации, на данный момент ему подгоняют протезы. На свежие раны их нельзя ставить, потому что раны должны зажить — это как минимум полгода. В отдельной палате с ним работают психологи. Его состояние психически неустойчивое, бывают нервные срывы», — приводит слова источника Sport24.

Источник также подчеркнул, что Костомаров на данный момент не может психологически социализироваться в обществе.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее сообщалось, что протезирование Костомарова начнётся через две-три недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить