Агкацев — о Сперцяне: «Краснодару» не хочется терять таких игроков

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

«Эдик — один из главных лидеров команды, «Краснодару» не хочется терять таких качественных футболистов. Думаю, интерес к нему со стороны «Аякса» — это слухи», — цитирует Агкацева Sport24.

По информации СМИ, на матче сборных Армении и Уэльса футболиста просматривали скауты из Английской премьер-лиги, Бундеслиги и Серии А.

В нынешнем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

17 июня спортивный директор итальянского «Сассуоло» Джованни Росси назвали фейком информацию об интересе к Сперцяну.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможный уход Сперцяна в летнее трансферное окно.