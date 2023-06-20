Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Агкацев — о Сперцяне: «Краснодару» не хочется терять таких игроков

Короткая ссылка
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Эдуарда Сперцяна в «Аякс».
Агкацев — о Сперцяне: «Краснодару» не хочется терять таких игроков
  • РИА Новости

«Эдик — один из главных лидеров команды, «Краснодару» не хочется терять таких качественных футболистов.  Думаю, интерес к нему со стороны «Аякса» — это слухи», — цитирует Агкацева Sport24.

По информации СМИ, на матче сборных Армении и Уэльса футболиста просматривали скауты из Английской премьер-лиги, Бундеслиги и Серии А.

В нынешнем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. 

17 июня спортивный директор итальянского «Сассуоло» Джованни Росси назвали фейком информацию об интересе к Сперцяну.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможный уход Сперцяна в летнее трансферное окно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить