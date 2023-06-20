Американский музыкант Гомес недоволен возможным недопуском российских атлетов к Олимпиаде

Американский контрабасист Эдди Гомес, принимающий участие в Московском джазовом фестивале, возмущен возможным недопуском российских атлетов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Я не согласен с заявлениями, что российским спортсменам не следует выступать на Олимпиаде. Это всё политика. Спорт — он как музыка — такого быть не должно. Через десять лет люди, надеюсь, забудут всё, что происходит», — цитирует Гомеса ТАСС.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) и будут называться нейтральными атлетами. Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее МОК прокомментировал информацию о том, что российских атлетов могут допустить до Олимпиады 2024 года в статусе беженцев.