Мбаппе стал самым молодым игроком в истории сборной Франции, забившим 40 голов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе отметился новым футбольным достижением.

19 июня в матче квалификаций группы B на Евро-2024 на стадионе «Стад де Франс» гол Мбаппе принёс сборной Франции победу над Грецией. Забитый мяч для форварда стал 40-м за национальную команду.

Нападающий стал пятым игроком в истории сборной Франции, кому покорилась эта отметка. Также Мбаппе стал первым, кто сделал это до достижения 30-летия в возрасте 24 года 5 месяцев 30 дней.

Франция с 12 очками занимает первое место в группе. Греция (шесть) располагается на пятом месте.

В прошедшем сезоне француз провёл 43 матча, забил 41 мяч и сделал десять результативных передач за ПСЖ. Его соглашение с парижанами действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Мбаппе заявил, что решит вопрос своего будущего в 2024 году.