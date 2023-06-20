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Камоцци: приговор Промесу очень отрицательно повлияет на имидж «Спартака»

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о приговоре нападающему «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата.

«Это очень серьёзная проблема, которую нужно решать с осторожностью и юридическим профессионализмом. Хочется добавить, что это очень отрицательно повлияет на имидж «Спартака», — цитирует Камоцци Metaratings.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение, что Промесу нужно остаться в России.

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