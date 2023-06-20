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Гол Головина номинирован на звание лучшего в сезоне-2022/23 в чемпионате Франции

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Гол полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Бреста» в матче 17-го тура номинирован на звание лучшего в чемпионате Франции в сезоне-2022/23.

Россиянин обыграл перед штрафной площадью футболиста соперника и послал мяч в левый от себя верхний угол ворот.

Также на награду номинированы Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»), Адам Унас («Лилль»), Алексис Санчес («Марсель»), Билал Браими («Ницца»), Бирама Туре («Осер») и Бенжамен Буриго («Ренн»).

На первом месте в таблице чемпионата Франции сезона-2022/23 расположился ПСЖ с 85 очками. На втором месте — «Ланс» (84), третье занял «Марсель» (73).

Ранее сборная Франции на своём поле нанесла поражение команде Греции в матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

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