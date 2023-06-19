Медведев стал первым теннисистом, выигравшим 40 матчей на турнирах АТР в 2023 году

Третья ракетка мира Даниил Медведев стал первым теннисистом, одержавшим 40 побед в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2023 году.

Россиянин провёл 47 матчей, в 40 из которых победил. Второе место по этому показателю занимает испанец Карлос Алькарас (35).

Юбилейную победу в текущем сезоне Медведев одержал над американцем Маркосом Гироном в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. За выход в четвертьфинал турнира в Галле (Германия) Медведев сыграет с сербом Ласло Джере.

19 июня стало известно, что Медведев получил британскую визу для участия в Уимблдоне. Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее бывший главный редактор русского Vogue Ксения Соловьёва сообщила, что российские теннисисты получили британские визы для участия в Уимблдоне.