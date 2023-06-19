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Фанат МЮ получил запрет на посещение арен за высмеивание трагедии в «Хиллсборо»

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Болельщик «Манчестер Юнайтед» получил четырёхлетний запрет на посещение стадионов из-за футболки с оскорблением жертв трагедии на стадионе «Хиллсборо».
Фанат МЮ получил запрет на посещение арен за высмеивание трагедии в «Хиллсборо»
  • Gettyimages.ru

В социальных сетях появилась фотография болельщика МЮ, который был одет в футболку клуба с номером 97 и надписью «Недостаточно» на спине вместо фамилии, сообщается на официальном сайте Английской премьер-лиги (АПЛ).

Муниципальный суд лондонского района Уиллесден, помимо запрета на посещение всех арен в Великобритании, оштрафовал фаната на 1 тыс. фунтов стерлингов. «Манчестер Юнайтед» пожизненно запретил Уайту посещать матчи команды.

В апреле 1989 года в результате давки на стадионе «Хиллсборо» во время полуфинального матча Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» погибли 97 ливерпульских болельщиков, а травмы разной степени тяжести получили более 700 человек.

Ранее сообщалось, что вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

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