Терюшков: уход Промеса из «Спартака» — вопрос времени

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о приговоре нападающему «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата.

«Создавать амплуа клуба вне норм морали и тем более вне закона — сомнительное занятие, плохой маркетинговый ход. А значит, уход Промеса из «Спартака» — вопрос времени. А если Промес здесь временно, то о каком российском гражданстве может идти речь?» — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение, что Промесу нужно остаться в России.