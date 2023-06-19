Магкеев: стиль Дзюбы не предполагает, что он должен много бегать

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о стиле игры нападающего Артёма Дзюбы.

«Его стиль игры не предполагает, что он должен много бегать. Так что вопросов по его возрасту не возникало. С нашей спецификой чемпионата он сможет играть, сколько захочет. Артём на поле даёт качество. Плюс помогает молодым в раздевалке», — цитирует Магкеева Sport24.

Футболисты «Локомотива» 19 июня уйдут на сборы, которые состоятся в подмосковной Баковке. 18 июня команда прошла углублённое медицинское обследование.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

Ранее защитник «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что Дзюба принесёт много пользы столичной команде в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.