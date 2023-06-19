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Глушаков: с самого начала сказал, что надолго в «Пари НН» не поеду

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Полузащитник Денис Глушаков рассказал, почему принял решение покинуть «Пари Нижний Новгород».
Глушаков: с самого начала сказал, что надолго в «Пари НН» не поеду
  • Gettyimages.ru

«Я с самого начала сказал, что надолго не поеду. Чем смогу — помогу. Вообще, впечатления хорошие и о команде, и о городе. Всё довольно профессионально», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

19 июня «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе Глушакова. Игрок выступал за нижегородцев во второй половине сезона. В составе клуба он провёл девять матчей и забил один гол.

Ранее в «Химках» опровергли информацию о возможном возвращении Глушакова.

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