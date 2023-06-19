Роднина: МОК сам находится в статусе беженцев — бегает от одной идеи к другой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала информацию о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже в статусе беженцев.

«МОК сам находится в статусе беженцев. Он бегает от одной идеи к другой. Каждая из них всё глупее и глупее. Для спортсменов один путь — тренироваться и достигать своих лучших результатов. Вы видите, сколько мы сейчас делаем усилий, чтобы проводить большое количество соревнований, чтобы наши спортсмены не теряли форму, а самое главное — интерес и ориентиры в спорте», — приводит слова Родниной Sport24.

Она также подчеркнула, что многие международные федерации понимают, что без выступления российских спортсменов на соревнованиях теряется интерес публики и спонсоров. По её словам, россиянам нужно взвесить возможности своих выступлений.

«Увы, этот период достаточно длительный, и надо понимать, насколько хватит физических и психологических сил, чтобы преодолеть всё это», — заключила Роднина.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) и будут называться нейтральными атлетами. Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.